LNV: topakkoord voor varkens- en pluimveevlees

Het handelsakkoord tussen de EU en Mexico is een topakkoord voor de export van varkens- en pluimveevlees naar Mexico. Dat meldt Jean Rummenie, landbouwraad in Mexico, in een nieuwsbrief van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Op dit moment zijn Mexicaanse inspecteurs op bezoek in Nederland voor een inspectie bij 9 varkensvleesproducenten. Er bestaat al een veterinaire overeenkomst tussen de Nederlandse en de Mexicaanse autoriteiten over varkensvlees.

Een positieve uitslag van de audit, die in de lijn der verwachtingen ligt, geeft Nederlandse exporteurs van varkensvlees snel toegang tot de Mexicaanse markt. Dat is nog wel onder de huidige importtarieven, want het handelsakkoord is nog niet officieel van kracht. Dat zal naar verwachting nog tot mei 2020 duren. Vanaf dan kan Nederlands en Europees varkensvlees zonder importheffing naar Mexico.

Pluimvee wacht nog op veterinair akkoord

Exporteurs van pluimveevlees moeten nog wat langer geduld hebben. Er is nog geen veterinair akkoord voor pluimveevlees. Zodra dat er is, kan de export van pluimveevlees naar Mexico echter wel meteen van start gaan. Volgens de Europese Commissie hoeven daarna geen inspecties bij Nederlandse bedrijven te worden uitgevoerd.

Handelsakkoord gunstig voor export mageremelkpoeder

Naast varkens- en pluimveevlees is het akkoord ook gunstig voor de export van mageremelkpoeder. Daarbij gelden wel quota van 30.000 ton per jaar oplopend naar 500.000 ton per jaar over 5 jaar. Het is nog niet bekend welk deel hiervan de Europese Commissie toebedeelt aan Nederlandse zuivelexporteurs.