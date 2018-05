Koersen Kellog en Agco omlaag

Voedingsmiddelenbedrijf Kellogg en trekkerbouwer Agco zagen hun koersen dalen afgelopen week.

De koers van Kellog daalde met 7,1%. Op donderdag 3 mei maakte het Amerikaanse bedrijf de eerste kwartaalresultaten van 2018 bekend. In aanloop daarnaartoe daalde de koers.

Op 27 april maakte het bedrijf bekend dat het het dividend voor het komende kwartaal wil laten stijgen met 4% naar $ 0,54 per aandeel. Dat deed weinig met de koers. De koers steeg weer vanaf het moment dat de kwartaalresultaten bekend werden. Dat gebeurde op donderdag, op het moment van schrijven.

Resultaten van Kellog beter dan verwacht

De resultaten waren beter dan verwacht. De netto-omzet steeg met 4,7% naar $ 3,4 miljard, terwijl analisten een omzet van $ 3,3 miljard hadden voorspeld. Ook de netto-winst steeg: van $ 266 miljoen naar $ 444 miljoen. De daling van 7,1% die we afgelopen week zagen, wordt daarmee rechtgetrokken door de goede kwartaalresultaten.

Koers trekkerfabrikant Agco omlaag

De tweede grootste daler was trekkerfabrikant Agco. De maker van onder andere Massey Ferguson, Fendt en Valtra presenteerde op 1 mei ook zijn kwartaalresultaten. Hoewel de resultaten beter waren dan werd voorspeld, daalde de koers met 6,8% ten opzichte van vorige week.

Mogelijk komt het door de dalende verkopen in Noord- en Zuid-Amerika van trekkers en combines. Daartegenover staat wel dat de verkopen in West-Europa stegen. De koers voor de fabrikant kwam door de daling met $ 59,23 op het laagste punt in meer dan een jaar.

Koers Yara schoot omhoog

De grootste stijgers waren het Noorse Yara en het Duitse K+S. De koers van kunstmestfabrikant Yara schoot na 1 mei omhoog en noteerde de grootste stijging op de beurs afgelopen week. De koers steeg met 7,8% ten opzichte van vorige week naar 350 Noorse Kronen. Ook de Duitse kaliproducent K+S steeg afgelopen week met 6%. De precieze oorzaak van de koersstijgingen voor beide kunstmestbedrijven is onduidelijk.