Kamer trekt teugels naar minister Schouten aan

In de Tweede Kamer is wrevel over de informatievoorziening door landbouwminister Schouten.

De landbouwwoordvoerders in de Tweede Kamer hebben via de voorzitter van de Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de teugels van minister Carola Schouten aangetrokken. Commissievoorzitter Attje Kuiken (PvdA) is de afgelopen week in opdracht van de commissie met de minister in gesprek gegaan over de informatievoorziening aan de Kamer.

Late informatievoorziening

In de landbouwcommissie is er enig ongenoegen over soms (te) late informatievoorziening door het ministerie aan de Tweede Kamer. In een besloten overleg, dat vorige week plaats had, hebben de commissieleden besloten dat hun voorzitter Kuiken daarover in gesprek moest gaan met de minister. Formeel ging het gesprek over een brief van de minister, met haar planning voor de te verzenden stukken aan de Kamer.

Kuiken heeft dat gesprek met de minister inmiddels gehad, maar ze wil op de inhoud ervan niet ingaan. Wel zegt ze dat over en weer ‘puntjes op de i zijn gezet’.

Wrevel in de Kamer

In de Kamer is er enige wrevel. Een algemeen overleg over voedsel met minister Carola Schouten (LNV) en staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS), dat op 19 april niet kon worden afgerond, werd aanvankelijk op voorstel van de bewindspersonen ingepland in de laatste week voor het zomerreces, of 4 juli. De landbouwwoordvoerders waren niet blij met dat voorstel, omdat de laatste week voor het zomerreces altijd een hectische week is. De Kamer vroeg de bewindslieden eerder te komen. Deze week bleek dat de staatssecretaris en de minister al komende dinsdag naar de Kamer komen voor dat onderwerp.

Vragen over impact fosfaatrechtenstelsel

Het ongenoegen vanuit de Kamer bleek deze week opnieuw toen landbouwwoordvoerder Jaco Geurts (CDA) mede namens GroenLinks, SP en de drie andere regeringsfracties (VVD, D66, ChristenUnie) vroeg om uitstel van de inleverdatum van feitelijke vragen over de impact van het fosfaatrechtenstelsel op bedrijfsniveau.

Reden daarvoor was dat de Kamer nog wachtte op antwoorden van de minister in een eerder schriftelijk overleg. De schriftelijke vragen aan de minister waren ingediend op 26 april. De antwoorden (26 pagina‘s) kwamen ruim een maand later, afgelopen woensdag, naar de Kamer. De Kamerleden hebben nu tot maandag tijd hun vragen in te dienen.