Helft mestintermediairs overtreedt regels

De helft van de door de NVWA gecontroleerde mesthandelaren voldeden in 2017 niet aan de regels. Dat blijkt uit het jaarverslag van de NVWA.

In de mestsector zijn in 2017 in totaal 4.062 controles uitgevoerd, waarvan 78 bij intermediairs. Bij deze groep bleek de naleving 50%. “We constateren dat meer handhaving de slechte naleving niet oplost omdat de fraudeprikkel groot is. Om meer grip te krijgen op de intermediair-sector heeft NVWA een nieuwe aanpak ontwikkeld die is gericht op het projectmatig oppakken van een aantal risicogerichte inspecties.

Minder waarschuwingen, meer boetes

De NVWA heeft in 2017 8.376 bestuurlijke boetes opgelegd, 30% meer dan in het jaar ervoor. De meeste boetes (4.801) zijn opgelegd voor overtredingen van de warenwet, dus niet in de landbouw. De stijging komt voor een groot deel door aangescherpt beleid. Waar eerder na een waarschuwing soms nog een tweede waarschuwing volgde, wordt nu een boete opgelegd. Het totale boetebedrag was € 12,9 miljoen.

Naast boetes zijn sinds oktober 2017 80 bedrijven stilgelegd of gesloten vanwege overtreding van de Wet Dieren. Ook het aantal beslagleggingen in verband met opsporingsonderzoeken naar verdenkingen van fraude is toegenomen.

200 bedrijven onder regelmatig toezicht

Het aangescherpte beleid heeft volgens inspecteur-generaal Rob van Lint niets te maken met het beperkte budget voor de NVWA en de grote taakstelling van de controle-instantie.

De NVWA heeft 200 bedrijven onder regelmatig toezicht omdat er misstanden zijn met de verzorging van dieren. Het aantal aandachtsbedrijven is stabiel. “We blijven controleren tot het goed gaat. De controles hebben dus wel effect, maar er komen ook weer steeds nieuwe bedrijven bij”, legt een woordvoerder uit.

Meer agressie

Van Lint is bezorgd over de toename van agressie en geweld tegen inspecteurs. De NVWA deed 76 meldingen van geweld of bedreigingen in 2017. Daarvan zijn er 17 te linken aan de agrarische sector. In 20 gevallen werd aangifte gedaan. Het aantal meldingen nam hiermee af, maar het aantal aangiftes nam toe.

In 12 gevallen ging het om fysiek geweld. Van Lint noemt het geweld tegen inspecteurs volstrekt onaanvaardbaar. Recent werden inspecteurs in de mestsector met de dood bedreigd en op een veeverzamelplaats werd een inspecteur geschopt en geslagen. De erkenning van de verzamelplaats is hierop ingetrokken. “We staan pal achter onze mensen. We doen aangifte waar dat kan, maar daarvoor moet je wel voldoende dossier hebben. Daarnaast bieden we ze nazorg”, zegt Van Lint. Het extra uitrusten van inspecteurs met bijvoorbeeld pepperspray, zoals wordt geopperd voor boswachters, is niet aan de orde, aldus Van Lint.