GS Friesland ziet niets in onteigenen voor natuur

Gedeputeerde Staten (GS) van Friesland ziet niets in het plan om landbouwgrond te onteigenen voor natuurinclusieve landbouw.

Dat schrijven zij in een brief aan Provinciale Staten.

De 6 oppositiepartijen 50PLUS, ChristenUnie, D66, Groenlinks, Partij van de Arbeid en Partij voor de Dieren deden onlangs een voorstel voor het behoud van Friese natuur en landschap. Daarin stelden zij voor landbouwgrond te onteigenen voor veenweide en/of natuurinclusieve landbouw. Volgens het college is dit in strijd met het coalitieakkoord. Verwerving moet plaatsvinden op minnelijke basis, staat geschreven in de brief.

Veenweidegebied niet blijvend vernatten

Daarnaast voelt het dagelijks bestuur niets voor het blijvend vernatten van het Friese veenweidegebied. De oppositiepartijen wilden deze maatregel invoeren om de CO2-uitstoot te verlagen. De vernatting zou ervoor zorgen dat het zo nat wordt dat er nagenoeg geen landbouw meer mogelijk is, aldus Gedeputeerde Staten. Dat ziet het college niet zitten.