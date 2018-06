Frankrijk wil glyfosaat toch weg hebben in 2021

Frankrijk wil toch de herbicide glyfosaat binnen 3 jaar uitbannen.

Ondanks het feit dat het parlement zo’n verbod niet wil opnemen in de nieuwe wet op de landbouw en de voeding wil president Emmanuel Macron zich aan zijn verkiezingsbelofte houden.

Dat heeft premier Edouard Philippe meegedeeld.

‘In 80% van de gevallen zijn er alternatieven mogelijk’

Verandering teeltmethoden

“Het gaat veel meer om het werken aan oplossingen met de betrokken partijen dan om wetgeving. We willen dat het gebruik van dit product verdwijnt binnen een horizon van 3 jaar. Dat willen we dan bereiken door het veranderen van de praktijken en methoden in plaats van met een wettelijk verbod. In 80% van de gevallen zijn er alternatieven mogelijk, laten we ons nu concentreren op die gevallen waarvan verondersteld wordt dat er geen vervanging mogelijk is,” aldus de premier.