Extra geld voor Groningse jonge boeren

De provincie Groningen stelt extra geld beschikbaar voor jonge boeren die duurzaam investeren.

In 2017 was er € 410.000 beschikbaar voor de JoLa (Jonge Landbouwers regeling), maar werd er voor € 942.000 aan aanvragen ingediend.

JoLa-regeling

De provincie heeft besloten het budget van 2017 alsnog te verhogen, zodat alle aanvragen in behandeling kunnen worden genomen. De helft van het extra geld dat nu beschikbaar komt, komt vanuit de Europese Unie. Met het extra budget wil de provincie de boeren die zouden afvallen en die door hun leeftijd ook niet meer in aanraking komen, tegemoet komen. De JoLa-regeling is ervoor bedoeld om jonge boeren te stimuleren hun bedrijfsvoering te vergroenen en vernieuwen.