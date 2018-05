Europees actieplan weidevogels gepresenteerd

Europese vogelorganisaties hebben een actieplan gepresenteerd voor de bescherming van weidevogels.

Doel is om de populaties weidevogels te herstellen. Het plan kan volgens de Vogelbescherming helpen bij een meer natuurvriendelijke Europees landbouwbeleid.

Het plan geeft overheden van de betrokken landen concrete handvatten voor effectieve bescherming. Ook geeft het een harde doelstelling voor de aantallen vogels. Er is een nationaal plan voor weidevogels in Nederland, maar dat is nog niet geconcretiseerd.

Bewustwording in maatschappij

De vogelorganisaties willen ook werken aan de bewustwording in de maatschappij om weidevogelsoorten te beschermen. Daarom roept de Vogelbescherming consumenten op producten te kopen die komen van bedrijven die aandacht besteden aan weidevogelbeheer.