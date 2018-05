CLM vindt 14 pesticiden in boerenzwaluw

In boerenzwaluwen zijn 14 verschillende pesticiden gevonden.

De onderzochte monsters bevatten 1 of meerdere middelen tegen insecten, schimmels en onkruiden. Er zijn ook middelen gevonden die al lang niet meer toegelaten zijn in Europa of zelfs nooit hier zijn toegelaten. Dat blijkt uit onderzoek van CLM Onderzoek en Advies.

DDT kwam het vaakst voor

De meeste van de gevonden middelen komen waarschijnlijk uit de insecten die de vogels eten, in Nederland en in Afrika. Het al lang verboden middel DDT kwam met 93% het vaakst voor in de monsters, gevolgd door het insectenwerende middel Deet. Andere besmettingsbronnen zijn middelen in het drinkwater, nestmateriaal en via houtverduurzaming in balken waarop de vogels hun nesten bouwen.

De gevonden concentraties leveren volgens het onderzoek ‘waarschijnlijk geen acuut gevaar voor de vogels op’.