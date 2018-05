Brabant overweegt hoger beroep in stalderingszaak

De provincie Noord-Brabant gaat mogelijk in hoger beroep tegen de stalderingsuitspraak.

Noord-Brabant is niet blij met de uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant van dinsdag 22 mei. De provincie overweegt in hoger beroep te gaan. Begin van de week bepaalde de rechter dat de stalderingseis niet voor alle veehouderijen mag gelden. Aan bedrijven die voor de inwerkingtreding van de Verordening Ruimte – 13 juli 2017 – een omgevingsvergunning hadden aangevraagd en na de uitbreiding een bouwblok hebben dat niet groter is dan 1,5 hectare, mag geen stalderingseis worden opgelegd.

‘Overlast door veehouderijen neemt toe’

Een woordvoerder van de provincie laat weten dat de provincie de uitspraak nog nader aan het bestuderen is en later eventuele vervolgstappen bekend zal maken. Het deels buitenwerking stellen van de stalderingsregeling zorgt wel voor problemen, denkt de provincie. “Wij verwachten dat hiermee de overlast van veehouderijen in delen van Brabant verder kan toenemen”, zegt een woordvoerder.

‘Verdere concentratie van vee in delen van Brabant tegengaan’

Dat de rechter het geen probleem vindt dat de provincie een stalderingsregeling in de Verordening Ruimte heeft opgenomen, stemt de provincie wel tevreden. “We zijn verheugd dat de rechtbank de stalderingsregeling aanvaardbaar en ruimtelijk relevant acht”, aldus de woordvoerder. “Hiermee blijft de regeling overeind en kunnen we hem blijven inzetten om verdere concentratie van vee in delen van Brabant tegen te gaan.”

Verbaasd

Advocaat Ruud Verkoijen van Goorts + Coppens in Helmond is wel enigszins verbaasd over de reactie van de provincie. Verkoijen vertegenwoordigt varkenshouder Erik Lemmens in deze zaak tegen de gemeente Reusel De Mierden. Verkoijen: “De provincie zegt een hoger beroep te overwegen, maar dat kunnen ze niet zelfstandig doen. Ze zijn geen partij in deze zaak. Maar ik vermoed dat de provincie dit wel zal afstemmen met de gemeente Reusel De Mierden.” Volgens een woordvoerder van de rechtbank Oost-Brabant is de provincie in deze uitspraak inderdaad geen partij.

‘Uit de uitspraak blijkt dat de provincie de staldering niet goed geregeld heeft’

Staldering niet goed geregeld

Verkoijen is tevreden met de uitspraak van de rechter in Den Bosch. Volgens hem biedt dit veehouderijen meer duidelijkheid. “Uit de uitspraak blijkt dat de provincie de staldering niet goed geregeld heeft. Door het stalderingsloket min of meer los te laten, ontstaat er grote onduidelijkheid over de kosten van stalderen. De rechter wil met deze uitspraak ‘kleinere’ veehouderijen beschermen tegen een kostenexplosie.”

Onduidelijkheid blijft

Wel vindt hij het jammer dat er ook na deze uitspraak nog onduidelijkheden blijven. “De rechter heeft zich niet uitgesproken over vergunningaanvragen die zijn ingediend na de invoering van de Verordening Ruimte. En ook voor bedrijven groter dan 1,5 hectare bouwblok blijft het onduidelijk of staldering voor hen wel van toepassing is.”

De gemeente krijgt van de rechter drie maanden de tijd om met een nieuw vergunningbesluit te komen voor de varkenshouderij in Lage Mierde. Op iedere dag dat de gemeente er langer over doet, staat een boete van € 200 per dag.

Of Lemmens daadwerkelijk zijn omgevingsvergunning krijgt voor de uitbreiding van zijn bedrijf, is nog lang niet zeker. De kans lijkt groot dat Reusel De Mierden – al dan niet op vriendelijk doch dringend verzoek van het provinciebestuur – in hoger beroep gaat.