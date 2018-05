Beloning voor baanbrekende innovatie

De onafhankelijke jury van het innovatiefonds van Boerderij en mengvoerfabrikant ForFarmers heeft 6 prijzen toegekend.

Baanbrekende warmtewisselaar

Bart Keustermans ziet zijn baanbrekende innovatie, een volledig nieuwe warmtewisselaar, beloond met € 5.000. Hij past nieuwe materialen – glas in plaats van roestvrij staal – toe op een nieuwe wijze – via een extra kanaal in het centrale afzuigkanaal – om binnenkomende lucht op te warmen. De investering is gering en het systeem is ook breed toepasbaar, namelijk op nagenoeg alle zeugenbedrijven waar afdelingen gespeende biggen en kraamafdelingen gegroepeerd zijn of gezamenlijk afgezogen worden.

Naam: Bart Keustermans (38). Woonplaats: Alphen (N.-Br.). Bedrijf: 300 zeugen en 3.050 vleesvarkens. Innovatie: warmtewisselaar van glas in centraal afzuigkanaal. - Foto: Peter Roek

Meer weten over Keustermans’ warmtewisselaar? Lees de reportage van Boerderij

Eenvoudig verlegbare kuilslurf

De kuilslurf van Jelger Zelhorst is beloond met de prestigeprijs van € 2.500. Jelger ontwikkelde in zijn strijd tegen broei van de maiskuil een slurf van kunststof tentzeil die gevuld is met grindzand. De slurf wordt gedragen door een zelf ontworpen ijzeren constructie. Hij kan eenvoudig verlegd worden met een palletvork aan de shovel of met de voorlader van een trekker. Verleggen van de slurf bij het uitkuilen vraagt zo nauwelijks arbeid of kracht.

Jelger Zielhorst (34). Woonplaats: Hengelo (Gld.). Bedrijf: melkveebedrijf met 75 koeien en 40 stuks jongvee op 50 ha. Innovatie: Kuilslurf. - Foto: Jan Willem Schouten

Aanmoedigingsprijs

De ideeën van Wiljo Hepping – machines die het gebruik van toptexkleden vergemakkelijken bij afdekken aardappelbulten – , Rene van Eijden – fris verwarmd drinkwater voor melkkoeien bij robotmelken – , Richard Voorhorst – een voerbandmixer voor het mengen van voer voor melkkoeien – en het idee van Jan Hein Nikkels – strooiselschuif voor het verwijderen van mest onder het volièresysteem bij leghennen – zijn beloond met een aanmoedigingsprijs van € 1.000.