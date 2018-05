Bedrijf jaar stilgelegd wegens verwaarlozing

Een (hobby-)veehouder uit Bellingwolde (Groningen) mag een jaar lang geen vee houden. Zijn bedrijf is voor een jaar stilgelegd.

Dat heeft de economisch politierechter Feike Agema in Groningen uitgesproken. De veehouder stond voor de rechter omdat hij zijn kippen, runderen en varkens niet goed had verzorgd, niet goed had gehuisvest en bovendien ook de regels voor identificatie en registratie had overtreden.

Naast de stillegging van het bedrijf kreeg de man een geheel voorwaardelijke werkstraf van 100 uur.

Niet in beroep

De rechter ging verder dan de eis van de Officier van Justitie, die een gedeeltelijk voorwaardelijke werkstraf had geëist. De veehouder gaat niet in beroep tegen de uitspraak.

Gezamenlijke actie NVWA en politie

De dieren van het bedrijf werden eind december vorig jaar weggehaald in een gezamenlijke actie van politie en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Op het bedrijf waren 58 kippen, 2 varkens en 2 runderen. De twee runderen waren zo nauw gehuisvest dat ze zich nauwelijks konden bewegen en ze stonden in een berg mest.

Het bedrijf kreeg destijds al meteen een voorlopige maatregel opgelegd, die inhield dat er geen dieren meer mochten worden gehouden.