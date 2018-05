200 ton gehakt van de markt wegens sulfiet

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft 200 ton gehakt van de markt gehaald, omdat er sulfiet aan was toegevoegd.

Sulfiet kan bederf in gehakt maskeren en is verboden als toevoegmiddel. Het sulfietgebruik werd gevonden bij een inspectie bij een producent van diepvriesgehakt.

NVWA deed onderzoek naar aanleiding van een melding over het maskeren van bedorven vlees. Bij inspectie bleek wel dat er sulfiet was gebruikt, maar niet dat het vlees bedorven was. Bij 13 vleesverwerkers is sulfiet in vlees aangetroffen. De bedrijven hebben een boete opgelegd gekregen.

Ook bij slagers sulfiet in gehakt aangetroffen

Op basis van gegevens van de leverancier van het sulfiet, heeft de NVWA ook controles gedaan bij 21 slagers. Een aantal van de slagers erkende het verboden middel te gebruiken. Het besmette gehakt is in beslag genomen, bemonsterd en vernietigd. Bij een van de monsters werd 5 gram sulfiet per kilo aangetroffen.

De inspectiedienst kondigt aan te blijven controleren op sulfiet, hoewel zij niet verwacht dat de verboden praktijk op grotere schaal voorkomt. Slagersorganisaties Koninklijke Nederlandse Slagers en de Vereniging van Keurslagers zijn over de bevindingen geïnformeerd.