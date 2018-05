15-jarige jongen hersendood na val in mestput

De 15-jarige jongen die vorig weekend in de mestput op het bedrijf van zijn vader in het Groningse Oldehove viel, is hersendood verklaard.

Dat meldt RTV Noord. Hoe het met de vader gesteld is, is niet bekend. Na het ongeval zijn de mannen in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

Over de toedracht van het ongeval is nog weinig bekend. De politie vermoedt dat de jongen in de put viel en zijn vader hem eruit wilde redden. Beide raakten buiten bewustzijn door de vrijgekomen giftige mestgassen zoals waterstofsulfide (H2S). Deze stof komt vaak vrij bij het mixen of pompen van mest.