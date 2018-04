Meer agrarische bedrijven verkocht in 2017

In 2017 zijn meer agrarische bedrijven verkocht dan het jaar ervoor.

Makelaars van NVM verkochten 8% meer agrarische bedrijven dan het jaar ervoor. Dat meldt de vereniging voor makelaars en taxateurs, NVM.

Meer melkveebedrijven verkocht

In totaal zijn 294 bedrijven verkocht, 22 meer dan een jaar eerder. Vooral het aantal transacties van melkveebedrijven nam toe, van 44 naar 70. Hierdoor is het aantal te koop staande melkveebedrijven afgenomen. Volgens NVM is dit wellicht te danken aan de goede resultaten in de melkveehouderij.

Minder akkerbouwbedrijven te koop

Ook het aantal te koop staande akkerbouwbedrijven bij NVM-makelaars daalde door een groei in verkopen.

Minder onvrijwillige verkopen glastuinbouw

De glastuinbouw behaalde goede bedrijfsresultaten in 2017. Mede door minder onvrijwillige verkopen zijn er 8 minder glastuinbouwbedrijven verkocht. In totaal werden er 27 glastuinbedrijven verkocht.

Landelijke woningen

Het aantal verkochte landelijke woningen (woningen op platteland, inclusief woonboerderijen) steeg met 10%, van 5.300 in 2016 naar 5.800 in 2017. Er zijn afgelopen jaar 23% meer landelijke woningen boven € 350.000 verkocht. In het segment daaronder was dat juist 7% minder. De stijging in het duurdere segment heeft volgens NVM te maken met de krapte in het lage segment. De gemiddelde prijs van een landelijke woning was € 415.000 in 2017.

Minder aanbod woonboerderijen

Het aanbod van woonboerderijen in het bijzonder daalde met 17% van 3.337 naar 2.770. Een forse daling, maar minder dan de daling voor de totale woningmarkt van 30%. Doordat er meer krapte ontstaat op de markt voor woonboerderijen, hoeven de verkopers steeds minder toe te geven op de vraagprijs. Het verschil tussen de vraag- en verkoopprijs was 4,7% in 2017. Sinds 1999 is dit niet zo’n laag percentage geweest. Overigens is dit nog relatief hoog in vergelijking met andere woningtypen, namelijk 1,5%. De gemiddelde transactieprijs van woonboerderijen steeg met zo’n 8% tot € 449.500. Het hoogste bedrag sinds 2010.