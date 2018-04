Flinke hagel- en bliksemschade na onweer

Onweer, regen en hagel zorgden zondagnacht voor veel schade.

Verzekeraar Interpolis had maandagmiddag 30 april al tientallen meldingen van agrariërs binnen. Hoe groot de schade exact is, is nog niet te zeggen. “Het zijn gevallen van bliksemschade, overlopende goten vanwege de hevige regenval en plaatselijk hagelschade aan gewassen en kassen,” zegt woordvoerder Adri Witlox van Interpolis.

Blikseminslagen in het hele land

De overlast is het grootst in het oosten van het land, daar is ook de meeste regen gevallen. Verspreid over het hele land zijn blikseminslagen gemeld.

In delen van Utrecht, Noord-Brabant, Limburg en het Rivierengebied is in 12 uur tijd meer neerslag gevallen dan doorgaans in een maand tijd. Normaliter valt in heel april gemiddeld over het land circa 44 millimeter, nu kwam in dit gebied tijdens stevige regen- en onweersbuien in een half etmaal 40 tot 50 millimeter naar beneden.

“In Breda viel zelfs 58 millimeter neerslag en in Venlo kwamen hagelstenen met een omvang van 3,5 centimeter naar beneden”, zegt een woordvoerder van Weeronline.

Meeste schade in Venlo

De schade lijkt voorlopig het grootst in glastuinbouwgebied ’t Ven, bij Venlo. De LLTB-vakgroep bedekte teelten laat weten dat de schade op bedrijven fors is. De vakgroep is bezig met de 10 getroffen bedrijven om de crisisdraaiboeken op gang te krijgen. Ondernemers hebben maandagochtend hun personeel uit de kassen gehouden en brengen in overleg met verzekeraars en kassenbouwers de schade en vervolgacties in kaart. Afhankelijk van het percentage beschadigd kasdek en de soort teelt kan de schade behoorlijk oplopen.