Yara heeft stikstof nodig na wegvallen Gronings gas

Kunstmestfabriek Yara in Sluiskil is 1 van de 9 ‘grootgebruikers’van het Groningse gas die binnen 4 jaar een andere energiebron moet vinden.

Vanaf oktober 2022 moet Yara gebruik gaan maken van zogenoemd hoogcalorisch gas, bijvoorbeeld uit gasbellen onder de Noordzee, of andere duurzame warmtebronnen. Naast Yara zijn er nog 8 andere grootverbruikers die op zoek moeten naar een andere warmtebron. Het gaat om energiebedrijven met gasgestookte centrales, chemische bedrijven en bedrijven in de beton- en kunstmestindustrie.

Harde deadline

Er is al langer sprake van het afkoppelen van Yara van het Groningse gas, maar nu heeft het Rijk oktober 2022 als harde deadline gesteld. Een kleine 200 andere bedrijven, die minder gas afnemen dan het negental, hebben eerder ook te horen kregen dat ze van het Groningse gas af moeten, maar krijgen nu respijt van Wiebes, zo schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Engels en Noors gas

Yara gebruikt nu nog een half miljard kubieke meter (Nm3) gas uit Groningen. Daarnaast komt het leeuwendeel, 1,5 miljard kubieke meter hoogcalorisch gas, uit de Noordzee en uit Noorwegen. De pijpleiding daarvan komt bij Zeebrugge aan land en loopt vandaar naar Sluiskil. Ook dat moet straks worden vervangen met Engels en Noors gas uit de Noordzee. Het totale gebruik van 2 miljard kuub op jaarbasis komt overeen met het gasgebruik van ruim 1,3 miljoen huishoudens.

Grondstof voor kunstmestkorrels

Overigens gebruikt Yara het gas slechts voor een klein deel als energiebron. Het gas dient voor 80% als grondstof voor het maken van kunstmestkorrels. Dat is meteen het kernprobleem voor Yara. Volgens lid van het management Gijsbrecht Gunter bevat het laagcalorisch gas zoals dat uit de grond komt bij Groningen stikstof en dat gebruikt Yara om kunstmest te produceren. Het hoogcalorisch gas bevat bijna geen stikstof. Bij een volledige omschakeling naar hoogcalorisch gas zal de kunstmestfabrikant op zoek moeten naar een nieuwe stikstofbron.