Wim Bens nieuwe voorzitter ZLTO

Wim Bens is de nieuwe voorzitter van ZLTO. Hij is geen boer en nu nog werkzaam als directievoorzitter van Rabobank Tilburg en omgeving.

Vanaf 1 april neemt hij de voorzitterswerkzaamheden van Hans Huibers over. Huijbers zegt in een persbericht dat ZLTO ervaring heeft met niet-boeren als voorman voor de belangenbehartiger. “Dat zijn fases waar we met plezier op terug kijken”, stelt hij.

Hechte banden met sector

Ondanks het feit dat Bens geen boerenbedrijf heeft, zijn de banden met de sector hecht, stelt ZLTO. Bens’ ouders en grootouders hadden een boerderij en ook in zijn werkend leven heeft Bens regelmatig met de agrarsiche sector te maken. Mede via het gewezen kenniscentrum Agro & Co, een samenwerking van ZLTO en de provincie Brabant dat gericht was op vernieuwing van de agrarische sector.

Voor Bens begint zijn nieuwe baan op 1 februari, zodat Huijbers zijn kennis en ervaring als boerenvoorman kan overdragen naar zijn opvolger.