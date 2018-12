Waterschap komt met opblaasbal als waterpeilregulator

Waterschap Rijn en IJssel opent een platform waar boeren en andere grondbezitters in de Achterhoek en Liemers een duikerafsluiter kunnen aanvragen. Doel is om deze winter kleine watergangen en slootjes af te sluiten om water plaatselijk vast te houden.

Bij regenval kunnen boeren duikers op hun land afsluiten. Hiermee kunnen grondbezitters het waterpeil op hun land voor een deel zelf regelen. “We willen deze winter iets doen om zoveel mogelijk water vast te houden”, laat een woordvoerder van het waterschap weten. Hiermee voorkom je dat water wegstroomt naar grotere watergangen. Grondbezitters zijn zelf verantwoordelijk voor het plaatsen en verwijderen van de duikerafsluiters. Het waterschap blijft verantwoordelijk voor het de water toe- en afvoer in de grotere watergangen, zoals beken en kanalen.

Op website aanmelden en infiltratiegebieden bekijken

De potentiële infiltratiegebieden zijn in kaart gebracht door het waterschap. In deze gebieden zijn de duikerafsluiters extra effectief. Via de website kunnen grondbezitters aangeven waar zij een duiker afsluiten, meldt een woordvoerder van het waterschap. Momenteel zijn er 200 afsluiters op voorraad bij het waterschap. Aanmelden kan via de website. Deelname is niet verplicht, maar het waterschap roept iedere grondbezitter op zich in te zetten voor waterbehoud in de Achterhoek. De duikerafsluiters zijn gratis en waar nodig helpt het waterschap bij plaatsing.

Lees verder onder de foto.

Waterschap wil problemen door droogte voorkomen

De maatregel is een gevolg van de langdurige droogte afgelopen jaar. ‘’In ons werkgebied is het grondwaterpeil gemiddeld nog steeds aanzienlijk lager dan normaal. We willen watertekortproblemen in het voorjaar zoveel mogelijk inperken”, aldus het waterschap.

Het idee om een bal te gebruiken, komt van een landbouwer uit de polder. “Hij probeerde het met een skippybal”, laat Henk Jolink van LTO regio oost weten. Deze was niet sterk genoeg. “Het waterschap maakt nu gebruik van materiaal dat in de scheepvaart voor boeien gebruikt wordt. De initiatiefnemer heeft een ventiel aan de boei gemaakt, zodat je de bal makkelijk leeg kunt laten lopen”, aldus Jolink. Zo kan de grondbezitter bij extreme regenval de bal eenvoudig verwijderen om wateroverlast te voorkomen.