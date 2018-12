VVD vooralsnog positief over trekkerkenteken

Regeringspartij VVD is vooralsnog positief over het voorstel voor de invoering van het trekkerkenteken, de registratieplicht en de snelheidsverhoging.

De partij heeft eerdere voorstellen voor de invoering van de APK-plicht en de kentekenplicht afgeschoten.

Verkeerswoordvoerder Remco Dijkstra is voorzichtig positief. “Belangrijk voor ons is de overeenstemming die met de gehele sector is bereikt. Ook hebben onze eerder moties een plek gekregen, zo is er een overgangsregeling, zullen de kosten zeer beperkt zijn en zijn er voordelen aan verbonden, zoals ontheffingen voor gebruik van andere wegen en hogere snelheden waar dat nu nog niet kan”, aldus Dijkstra.

Bekijk de video waarin wordt uitgelegd welke nieuwe eisen gaan gelden

Gezien de moeizame onderhandelingen om tot een akkoord te komen in de sector, vindt Dijkstra het nu niet het moment om allerlei extra eisen te stellen. Hij vreest dat het fragiele akkoord dan breekt, waardoor trekkereigenaren nog verder van huis zijn.

Europese inbreukprocedure van tafel

Dijkstra vindt het ook belangrijk dat met dit voorstel de Europese inbreukprocedure van tafel is, die was gestart omdat Nederland niet voldoet aan de Europese APK-plicht voor snelle trekkers. Ook met de lastenverzwaring voor ondernemers kan de VVD leven. Dijkstra noemt de lastenverzwaring van ongeveer € 30 beperkt, terwijl er ook voordelen tegenover staan.

Het wetsvoorstel wordt naar verwachting in januari naar de Tweede Kamer gestuurd.