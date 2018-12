VVD: hobby en bedrijf gelijk bestraffen bij overtreding I&R

De VVD heeft er moeite mee dat in de regels voor identificatie en registratie voor dieren onderscheid wordt gemaakt tussen hobbydierhouders en professionele veehouders.

Tijdens overleg met de minister maakte woordvoerder Helma Lodders duidelijk dat ze wil dat het onderscheid in de regelgeving ongedaan wordt gemaakt. Lodders zegt dat identificatie- en registratie (I&R) gaat over voedselveiligheid en de bestrijding van dierziekten. Dan maakt het volgens haar niet uit of dieren hobbymatig of bedrijfsmatig worden gehouden. Minister Schouten zegt dat ze bij het onderscheid tussen hobbyhouders en beroepsmatige veehouders in de I&R-regels aansluit bij de Wet Dieren.