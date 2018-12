Toch vergoeding faunaschade gans in Gelderland

Provincie Gelderland gaat oktoberschade aangericht door ganzen in vogelrichtlijngebieden toch vergoeden, meldt de provincie.

Provincie Gelderland ging afgelopen week mee met het argument dat schade aan percelen vergoed moet worden als de boer geen actie tot verjaging en afschot mag ondernemen. Provincies Gelderland en Noord-Holland zijn de enige die dergelijke faunaschade in oktober vergoeden, aldus een woordvoerder van de provincie.

In 2020 wordt het ganzenbeleid van provincie Gelderland geëvalueerd. Tot die tijd wordt ganzenschade aangericht in oktober in vogelrichtlijngebieden dus vergoed. Door droogte en klimaatverandering wordt de grassnede in oktober steeds belangrijker. ‘’Waar vroeger nauwelijks gras gemaaid werd in oktober, is het nu in droge jaren een zeer belangrijke snede voor de boer”, aldus LTO voorzitter Dekker.

Veel geld is blijven liggen

Sinds 2 jaar zijn er ganzenrustgebieden aangewezen in de provincie. Afgelopen jaar is ruim € 1 miljoen ganzenschade ingediend. “Nog nooit was de geclaimde ganzenschade zo hoog als afgelopen jaar.”

De schade wordt getaxeerd door de provincie. Dekker benadrukt dat boeren de afgelopen jaren veel geld hebben laten liggen waar zij feitelijk recht op hadden. Hij vindt dat schaderegistratie eenvoudiger moet. Daarom is hij bezig een mobiele schadeapp te ontwikkelen. “Met de app kan de boer direct schade melden vanaf de trekker”, aldus Dekker. Dat scheelt enorm veel in kosten voor de provincie. Naar verwachting wordt de app eind januari 2019 gepresenteerd.