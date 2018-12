Schouten: net rond mestfraude sluiten

Minister Carola Schouten wil het net rond de fraudeurs in de mestsector sluiten.

Dat zei ze in overleg met de commissie landbouw en economische zaken van de Eerste Kamer. De minister zegt dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gericht controleert, daar waar de meest kans is dat een fraudeur gepakt wordt. Dat er onlangs grootscheeps is ingegrepen door het Openbaar Ministerie (OM), is volgens de minister een bewijs dat er wel degelijk gehandhaafd wordt. Daarbij wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van data, zoals locatiegegevens van laden en lossen.

Onderzoek in Heythuysen

Het OM deed enkele weken geleden onderzoek bij een adviesbureau in Heythuysen. De directeur van het bureau had eind vorig jaar nog haar expertise aangeboden bij het maken van een plan van aanpak voor de mestsector. Minister Schouten zei in de senaat dat er veel mensen hun hulp aanbieden, maar dat zij niet van elk aanbod gebruik heeft gemaakt. Ze benadrukte dat er ten aanzien van het bedrijf nog sprake is van een verdenking.

Economisch voordeel

Schouten zegt dat de NVWA serieus bezig is met mestfraude, ook om te zorgen dat degenen die het wel goed doen niet over dezelfde kam geschoren worden. De Commissie Deskundigen Meststoffen gaat onderzoek doen naar het economisch voordeel van fraude met de Meststoffenwet, in relatie tot de boetes die daarvoor kunnen worden opgelegd. Dat meldt Schouten naar aanleiding van vragen van de PvdA, SP en GroenLinks.

Pakkans meenemen

De minister zegt dat bij het onderzoek ook de pakkans zal worden meegenomen. De minister zal het rapport in overleg met het OM en de minister van Justitie en Veiligheid bespreken. Schouten is niet van plan een steekproef te laten doen om na te gaan hoe de naleving over de gehele sector is. Zij vindt het verstandiger om de beschikbare capaciteit gericht in te zetten.Senator Geert Reuten (SP) had de minister gevraagd een a-selecte steekproef te doen.