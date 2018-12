Schouten houdt vast aan sleepvoetverbod

Minister Carola Schouten van landbouw wil geen uitstel of ontheffing meer regelen voor het verbod op het gebruik van de sleepvoetbemester op klei- en veengrond. Dat zei ze tijdens een debat in de Tweede Kamer. De wettelijke regeling is echter nog niet af.

Schouten wijst erop dat het sleepvoetverbod al geruime tijd is aangekondigd en al 2 keer 1 jaar is uitgesteld. “Er wordt ook al jaren gesproken over alternatieven en vrijstellingen”, zegt de minister. Schouten benadrukt dat het verbod op de sleepvoetbemester ook van groot belang is voor het Programma Aanpak Stikstof. De gevolgen als dat systeem niet meer houdbaar is, zijn enorm, aldus de minister. Ze zegt daarom heel behoedzaam te werk te moeten gaan en dus geen vrijstelling of ontheffing te kunnen bieden. “Ik zal wel kijken naar alternatieven.”

CDA-Kamerlid Jaco Geurts vroeg Schouten om een vrijstelling op het sleepvoetverbod voor boeren die aan weidevogelbeheer doen, omdat het gebruik van een sleepslang niet te combineren is met het maaibeleid van mozaïekbeheer.

Ook VVD en SGP uitten hun zorgen over het voorgenomen sleepvoetverbod omdat er in de praktijk geen goede alternatieven zijn voor boeren in het veenweidegebied. Als alternatief is de sleepvoet wel toegestaan als deze met de sleepslang wordt gebruikt en water wordt toegevoegd, waarbij de mest in strookjes van maximaal 10 centimeter breed wordt uitgereden. Ook de pulse-trackbemester is toegestaan, maar deze is nog niet op de markt.

Het sleepvoetverbod is overigens nog niet in wetgeving vastgelegd, terwijl dit wel per 1 januari 2019 van kracht zou moeten worden. Schouten zegt bezig te zijn met de afronding van de regeling, waarna deze op korte termijn naar de Tweede Kamer zal worden gestuurd.