Regenval mei-juni erkend als ramp in Vlaanderen

De overvloedige regenval tussen 21 mei en 10 juni van dit jaar is door de Vlaamse regering erkend als algemene ramp.

Van de 38 gemeenten die een erkenningsaanvraag hadden ingediend, voldoen er 34 aan de criteria. Zij kunnen dan ook rekenen op een schadevergoeding van het Vlaams Rampenfonds. Dat meldt nieuwssite Vilt.be. Alleen de overvloedige regenval wordt als algemene ramp erkend, in tegenstelling tot de stormwinden, rukwinden met een lokaal karakter en hagelbuien.

Raming schade € 7,8 miljoen

De erkende gemeenten liggen over heel Vlaanderen verspreid. De voorlopige raming van de schade komt uit op € 7,8 miljoen, voor 871 schadegevallen. “De budgettaire gevolgen zijn doorgaans lager, omdat de ramingen van de gemeenten geen rekening houden met de Europese staatssteunregels. Die regels beperken de vergoeding voor landbouwteelten, die gemiddeld 95% van het aantal schadegevallen inhouden”, meldt de Vlaamse regering. Voor schade aan de landbouwproductie kan alleen een tegemoetkoming worden verleend als het productieverlies per boer en per teelt meer dan 30% bedraagt. Het productieverlies per teelt wordt berekend op basis van de totale oppervlakte van de teelt.

Wateroverlast én droogte leiden tot schade

De land- en tuinbouw in Vlaanderen is niet alleen getroffen door wateroverlast, maar ook de droogte heeft net als in andere Noord-Europese landen geleid tot schade. De uitzonderlijke droogte heeft er dit jaar voor gezorgd dat de winsten van de Belgische boeren met bijna een derde zijn gedaald volgens statistiekbureau Statbel. Het gaat om de slechtste cijfers van de afgelopen 5 jaar.