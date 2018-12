RVO.nl: 97% aanvragen betalingsrechten afgehandeld

Bijna 97% van de aanvragen voor uitbetalingsrechten waren op 20 december afgehandeld.

41.850 aanvragen zijn volledig afgehandeld inclusief 838 afgewezen aanvragen. Van ruim 2.200 aanvragen is alleen de basispremie afgehandeld. Dat meldt RVO.nl.

Volgens de uitvoeringsorganisatie is daarmee aan de doelstelling voldaan dat minimaal 95% van de in totaal 45.857 aanvragen voor eind december een beslissing moet hebben ontvangen over de (basis-) betaling. De bijbehorende bedragen worden voor het eind van dit jaar overgemaakt volgens RVO.nl. Op 24 december was € 620 miljoen uitbetaald.

Uitbetaling graasdierpremie vanaf 1 maart 2019

Bijna 92% van de aanvragen is dit jaar in een keer afgehandeld, daardoor ontvangen nu meer aanvragers de basispremie en overige betaling tegelijk. In het aantal aanvragen is geen rekening gehouden met de aanvragen voor graasdierpremie, dat is een afzonderlijke regeling. Graasdierpremie wordt in principe vanaf 1 maart 2019 uitbetaald.

Uiterlijk 30 juni 2019 heeft volgens RVO.nl iedereen een beslissing op zijn aanvraag 2018 ontvangen, zoals is voorgeschreven vanuit de EU-regels.