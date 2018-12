RCC: Wakker Dier-campagne misleidend en oneerlijk

De Reclame Code Commissie (RCC) beoordeelt een campagne van Wakker Dier als misleidend en oneerlijk.

Het gaat om de campagne waarin de dierrechtenorganisatie beweert dat als ‘iedereen nou een dag geen vlees eet, dat je dan 500.000 dieren spaart’. Dat meldt de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV). COV diende bij de RCC een klacht in over de Wakker Dier-campagne. De klacht is gehonoreerd.

Beweringen of uitlatingen worden soms te makkelijk door derden voor waar aangenomen en overgenomen

“Goed, dat de RCC Wakker Dier hier corrigeert. Ook claims of beweringen van maatschappelijke organisaties zijn gebonden aan regels en moeten inhoudelijk kloppen. Beweringen of uitlatingen worden soms te makkelijk door derden voor waar aangenomen en overgenomen. De uitspraak van RCC maakt duidelijk dat het goed is om die ook kritisch tegen het licht te houden”, zegt algemeen secretaris van COV Richard van der Kruijk.