Ontbreken keurpunt betekent stop veehandel bij harde brexit

De verantwoordelijkheid voor een keurpunt voor levend vee ligt bij de sector. Dat benadrukt Jan Willem van der Ham, directiehoofd keuren van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) tijdens een technische briefing in de Tweede Kamer.

Als er bij een harde brexit geen keurpunt voor levend vee is, kan er geen levend vee geïmporteerd worden vanuit het Verenigd Koninkrijk, stelt Van der Ham. Wanneer er een akkoord komt over het voorstel van premier May of als de brexit niet doorgaat, kan de import gewoon volgens de huidige werkwijze doorgaan. Ook als er een overgangstermijn komt, is de komst van een keurpunt minder urgent. Als er een harde brexit komt, is een keurpunt nodig, zodat de NVWA de dieren kan keuren.

Private verantwoordelijkheid

Voor de import van levende dieren vanuit het Verenigd Koninkrijk is op dit moment geen keurpunt aan Nederlandse zijde. “We zijn met het bedrijfsleven in gesprek om te helpen bij het maken van een keurpunt aan Nederlandse kant. De gesprekken met Vee&Logistiek Nederland, de ferrymaatschappijen en toekomstige exploitanten van de keurpunten zijn vooral gericht op hoe de stroom levende dieren door kan blijven gaan”, legt Van der Ham uit. Er wordt gewerkt aan versnelling van de realisatie van een keurpunt. Van der Ham benadrukt dat hier echt een private verantwoordelijkheid ligt. De huidige keurpunten zijn ook in private handen.

Als het nodig is, kan er eind maart 2019 gekeurd worden

Henk Bleker, voorzitter Vee&Logistiek Nederland

Keurpunt in Hoek van Holland

Voorzitter Henk Bleker van Vee&Logistiek Nederland maakt zich nog geen grote zorgen. “Als het nodig is, kan er eind maart 2019 gekeurd worden”, zegt hij. De gesprekken over een keurpunt zijn gaande. Het ligt het meest voor de hand dat dit keurpunt in Hoek van Holland zal komen.

Ernstig tekort aan dierenartsen

De NVWA kampt met een ernstig tekort aan dierenartsen met het oog op de brexit. Als het Verenigd Koninkrijk moet worden aangemerkt als derde land, is er 143 fte extra capaciteit nodig op basis van de huidige handelsstromen. De NVWA is nog op zoek naar 100 dierenartsen. De werving hiervoor vindt internationaal plaats. Een opleidingsgroep van 24 dierenartsen uit Zuid- en Oost-Europa volgt momenteel een taalcursus en een interne opleiding. Komend voorjaar komt daar een groep van 36 dierenartsen bij. Deze dierenartsen zijn in 2020 klaar om aan de slag te gaan. In de tussentijd kijkt de NVWA hoe het tekort intern opgelost kan worden door slimmer en efficiënter te werken.