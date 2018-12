Netwerk Grondig: stel fosfaatbank snel open

Netwerk Grondig vindt het besluit van landbouwminister Schouten om de fosfaatbank niet te openen omdat te veel fosfaatrechten zijn uitgegeven, niet nodig.

De belangenorganisatie voor grondgebonden melkveehouderij vindt dat de fosfaatbank zo snel mogelijk moet worden opengesteld. “In de Toelichting bij de Regeling van de fosfaatbank staat expliciet dat de fosfaatproductie leidend is. Productie onder het plafond betekent openstelling van de bank”, aldus Netwerk Grondig.

Volgens de laatste prognoses van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ligt de fosfaatproductie onder het fosfaatplafond. Netwerk Grondig wil de fosfaatproductie en het aantal uitgegeven fosfaatrechten los van elkaar zien. Uitstel van de fosfaatbank schaadt grondgebonden melkveehouders met latente ruimte, vindt de belangenorganisatie.

In de toelichting van de fosfaatbank staat: ‘Vanaf het moment dat geborgd is dat de nationale fosfaatproductie weer onder het fosfaatproductieplafond is gekomen, worden fosfaatrechten die zijn afgeroomd bij overdracht via een fosfaatbank weer toegedeeld’.

Eerst beroep- en bezwaarprocedures afronden

Naast het besluit van Schouten om de fosfaatbank niet open te stellen omdat er te veel fosfaatrechten zijn uitgegeven, heeft de Tweede Kamer een motie van CDA en VVD aangenomen om de fosfaatbank pas open te stellen als alle beroep- en bezwaarprocedures zijn afgerond. Zo heeft iedere melkveehouder evenveel kans om gebruik te maken van de fosfaatbank.

Vrijgekomen fosfaatruimte varkens inzetten voor melkvee

Netwerk Grondig pleit daarnaast om de fosfaatruimte die vrijkomt bij de warme sanering van de varkenshouderij, in te zetten voor de melkveehouderij. Netwerk Grondig benadrukt dat dit geen vorm van ontschotting is, omdat de varkensrechten toch definitief uit de markt worden gehaald en niet meer beschikbaar komen voor de varkenshouderij. ”Premier Rutte zei tijdens de Algemene Beschouwingen in september nog dat die productieruimte na deze sanering echt niet meer beschikbaar komt voor de varkenssector. Er is dan ook geen enkele reden om dat sectorfosfaatplafond op 39,7 miljoen kilo fosfaat te houden. 1 miljoen varkensrechten staat voor 5,5 miljoen kilo fosfaat”, meldt Netwerk Grondig.

De organisatie wil het sectorale fosfaatplafond van de varkenshouderij na de sanering verlagen met 5,5 miljoen kilo en de ruimte deels omzetten naar fosfaatrechten voor melkvee. Die ruimte wil Netwerk Grondig benutten voor de fosfaatbank of voor knelgevallen.