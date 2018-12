NVWA: inbreken om te filmen is een misdrijf

Het inbreken in een stal om beelden te filmen is een misdrijf, schrijft Mariëlla Simon, inspecteur bij de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) in een weblog.

Simon deelt regelmatig berichten op social media om uitleg te geven van de werkzaamheden van het team Expertise Dier van de NVWA. De NVWA veroordeelt het inbreken in stallen om te filmen en roept varkenshouders op om altijd aangifte te doen bij de politie omdat het een misdrijf is. Het melden van misstanden is begrijpelijk, aldus de inspecteur, maar ergens inbreken is niet goed te praten. Het is volgens de inspecteur lastig om alle partijen tevreden te stellen, omdat er sprake is van uiteenlopende belangen van deze verschillende partijen. Naar aanleiding van de vele reacties die de NVWA kreeg op de undercoverbeelden op varkensbedrijven legt Simon uit wat de werkwijze van de NVWA is.

NVWA maakt risico-afweging

De NVWA krijgt jaarlijks veel meldingen binnen, in 2017 waren er dat 2.144 met betrekking tot landbouwhuisdieren. De NVWA heeft simpelweg niet voldoende capaciteit om overal op af te gaan en maakt een risico- afweging op betrouwbaarheid en volledigheid. Daarnaast kunnen de beelden die worden aangeleverd niet worden gebruikt om handhavend op te treden, omdat je niet zeker kunt zeggen of deze authentiek zijn.

Belangrijk is wat wetgever vindt

Als er op beelden een ziek of gewond dier te zien is, betekent het niet dat er een overtreding is gepleegd, schrijft Simon. Uit een video kun je niet achterhalen of het dier slecht behandeld wordt. Een inspecteur kan wel naar aanleiding van beelden optreden, maar dan voert de NVWA zelf onderzoek uit. Het gaat daarbij niet om wat de inspecteur zelf van de situatie vindt, maar wat de Nederlandse of Europese wetgever ervan vindt, besluit Simon.

Overigens heeft de NVWA geen meldingen ontvangen van de undercover beelden op de 2 varkensbedrijven die dierenwelzijnsorganisatie Animal on Eyes vorige week openbaar heeft gemaakt.