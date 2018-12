NAJK: bedrijfsovername moeilijker door fiscale wijzigingen

Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) is teleurgesteld over de recent ingevoerde veranderingen in fiscale regelgeving.

Het wordt jonge boeren daarmee moeilijker gemaakt om het bedrijf over te nemen, aldus het NAJK. De veranderingen zijn tegenstrijdig met de toezegging van landbouwminister Schouten om € 75 miljoen te steken in het bedrijfsovernamefonds, zegt Sietse Draaijer, portefeuillehouder bedrijfsovername bij het NAJK. “De overheid zou juist alles op alles moeten zetten om bedrijfsovernames makkelijker te maken. Met deze veranderingen worden de mogelijkheden voor het overnemen van een bedrijf ingeperkt”, aldus Draaijer.

Verdwijnen landbouwvrijstelling in pachtersvoordeel

Vooral het verdwijnen van de landbouwvrijstelling in het zogenoemde pachtersvoordeel kan grote impact hebben op bedrijfsniveau. “Wanneer een opvolger eerst de mogelijkheid heeft om de grond te pachten en later pas te kopen, maakt dit een overname beter mogelijk. Nu de landbouwvrijstelling wegvalt (bij latere verkoop aan derden) over het verschil tussen de overnamewaarde en de marktwaarde op het moment van overname, wordt overname bemoeilijkt”, zegt Draaijer.

‘Overgangsperiode te kort’

De regeling gold voor overnames tussen familieleden tot en met de derde graad. Er geldt voor deze groep een overgangstermijn tot en met 30 juni 2019. De pachter die uiterlijk op deze datum de grond in eigendom heeft, kan bij verkoop op een later moment nog gebruikmaken van de landbouwvrijstelling. Draaijer vindt de overgangsperiode veel te kort: “In die tijd krijgt bijna niemand het voor elkaar bij de bank om de financiering te regelen. Daarnaast, als het lukt, is het een enorme financieringslast die er ineens bij komt.” Ook de verandering in het overdragen van productierechten, zal negatief uitpakken volgens Draaijer: “Het is beperking van de keuzemogelijkheden, wat bedrijfsovername onaantrekkelijker maakt”.