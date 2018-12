Mestverwerking moet naar hoger niveau

6 grote bedrijven in de agrosector gaan zich sterk maken voor het tot waarde brengen van voedingsstoffen in mest.

Agrifirm, De Heus, ForFarmers, FrieslandCampina, Van DrieGroup en Darling Ingredients hebben een consortium gevormd dat samen met Wageningen UR aan de slag gaat om mest tot waarde te brengen. “De aanzet is al gegeven bij de kabinetsformatie in 2017”, aldus secretaris Linda de Bie van het innovatieprogramma ‘Next Level Mest Verwaarden’.

Betere benutting van mineralen in dierlijke mest

Het is een vervolgstap naar een betere benutting van de mineralen in dierlijke mest zowel in Nederland als over de grens. Dat is hard nodig, bleek op een bijeenkomst van het Nederlands Centrum Mestverwaarding (NCM). Nu is door allerlei oorzaken de afzet van mest nog te veel aanbodgedreven. Er is een (regionaal) overschot en daar moeten boeren vanaf. Bij tegenvallende omstandigheden zoals in Duitsland stagneert de mestafzet. De export daalt en er ontstaat een probleem omdat er onvoldoende verwerkingscapaciteit bijkomt om andere producten te kunnen exporteren.

Veel te afhankelijk van afzet naar het buitenland

De Nederlandse veehouderij is nu veel te afhankelijk van afzet van dierlijke mest naar het buitenland. Dat moet anders, vinden alle partijen inclusief de overheid. Maar dezelfde (lagere) overheid, frustreert mestverwerkinginstallaties die producten maken waar wel voldoende afzet voor is. “Zorg er nou eens voor dat vergunningen verleend worden, zoals is afgesproken bij de invoering van de mestverwerkingsplicht!” Die noodkreet uitte Hans Huijbers van de ZLTO op de bijeenkomst tegen Frank Kooiman van het ministerie van LNV. Frans Meulemeesters van mestverwerkingsinitiatief Mace noemde alle mooie initiatieven en plannen een ‘herhaling van zetten als er geen vergunningen komen’.