LTO en politie gaan dierextremisten aanpakken

LTO gaat samenwerken met de politie om dierextremisten aan te pakken.

Deze partijen hebben hierover een gesprek gehad. Dinsdag 18 december kwam er een persbericht van de LTO naar buiten waarin staat dat zij genoeg hebben van de bedreigingen en intimmerende acties van dierextremisten.

Begeleiden bij meldingen

LTO wil ondersteuning bieden aan boeren door ze te begeleiden bij meldingen en aangiftes van dierextremisme. Deze aangiftes komen terecht bij de eenheid van de politie die over terrorisme en extremisme gaat.

Veel boeren die last hebben van extremisme doen vaak geen aangifte. LTO wil hier verandering in brengen door te ondersteunen bij het invullen van een checklist die bij deze aangifte hoort.

Economische schade in kaart brengen

Tijdens het gesprek tussen LTO en de politie is besloten dat er bij de politie een dossier aangelegd wordt waar alle rapportages van het landelijke korps in verzameld worden. LTO voert dit momenteel zelf ook al uit. Alle economische schade die door het extremisme veroorzaakt is, zal in kaart worden gebracht. Hierbij kan gedacht worden aan staldeuren die opengebroken zijn of dieren die om zijn gekomen omdat de deur langere tijd open stond.