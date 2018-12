ING: rem op groei agrarische productie in 2019

De agrarische sector loopt in 2019 tegen de grenzen van haar groei aan, voorspelt het Economisch Bureau van ING.

De bank verwacht dat de krimpende veestapel de groei zal drukken.

Het afgelopen jaar zag ING de productie met 1,5% teruglopen, grotendeels is dit te wijten aan de droogte. Ook veranderende regelgeving in de veehouderij draagt bij aan deze productiekrimp. ING gaat ervan uit dat dit in 2019 minder invloed heeft en dat de productie met maximaal 0,5% kan groeien.

Hoge prijzen voor akkerbouwers in 2019

Voor akkerbouwers wordt volgend seizoen een seizoen met hoge prijzen. De schaarste door de mindere opbrengsten van dit jaar zal daarvoor zorgen. Bedrijven die voor de vrije markt produceren, zullen hiervan het meeste profiteren. Vooral aardappelen en uien zullen meer opbrengen, met nog grotere verschillen in het rendement dan we gewend zijn. Ook telers van suikerbieten en tarwe kunnen volgens ING een goed jaar tegemoetzien. Door de lage binnenlandse oogst zullen de prijzen stijgen. De droge zomer was goed voor de tarweprijs, ook in 2019 worden bovengemiddelde tarweprijzen verwacht.

2019 minder rooskleurig voor veehouders

In de veehouderij is het beeld voor 2019 minder positief. De melkprijzen waren dit jaar gemiddeld 6% lager, hoewel boter en kaas wel meer opbrachten. Op basis van ontwikkelingen in de grondstoffenprijzen en de spotmarkt voorziet ING een lagere prijs voor melk, boter en room. Melkpoeder zal wel iets meer opbrengen. Vanwege de hogere voerkosten zal het rendement in deze sector onder druk blijven staan, verwacht ING. De Nederlandse productie zal in 2019 stabiliseren, een uitdaging die de veehouderijsector in 2019 krijgt is het mestoverschot.

De varkenshouderij krijgt het lastig, vooral vanwege beperkte mogelijkheden om het bedrijf uit te breiden. Voor bedrijven wordt 2019 een jaar met hoge voerkosten en een grote varkensproductie mondiaal, wat de opbrengsten drukt. Daarbij verwacht ING dat de groei van de Chinese exportmarkt zal afvlakken.