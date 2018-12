Het maakte Schouten niet uit of er landbouwminister kwam

Landbouwminister Schouten heeft als onderhandelaar van de ChristenUnie bij de formatie geen mening gehad over de vraag of er weer een apart landbouwministerie moest komen.

Dat onthulde de minister dinsdagavond in de Eerste Kamer. Schouten zat bij de formatieonderhandelingen. Het ministerie van landbouw kwam er niet “omdat het nou zo leuk is of omdat we graag bordjes verhangen. Overigens heb ik hier zelf geen mening over gehad.” Met het herleven van het landbouwministerie werd uitdrukking gegeven aan het feit dat de landbouw “zo veel meer is dan alleen een economische activiteit”.

Belang van land- en tuinbouw

Nu ze zelf minister is, heeft ze wel de overtuiging dat het goed is dat er een landbouwminister is. Dat geeft volgens het belang weer dat dit kabinet hecht aan de land- en tuinbouw. “Het geeft uitdrukking aan de importantie die je als land eraan geeft.”

Onbegrip in buitenland

Toen ze als kersverse minister in het buitenland kwam, kreeg ze te horen dat ze niemand begreep waarom Nederland geen landbouwminister had. “Niemand kon begrijpen waarom een land dat zo groot is op landbouwgebied, waarbij het over zulke fundamentele zaken gaat, los van onze positie in de wereldwijde landbouw, geen minister van LNV had. Ik ben dat eigenlijk wel met ze eens.”