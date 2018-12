Hans van den Heuvel nieuwe directeur LTO

Hans van den Heuvel (29) is per 1 januari benoemd als nieuwe directeur van LTO Nederland.

Hij volgt daarmee Jan Claassen op, die sinds afgelopen januari de functie bekleedt. LTO noemt de van oorsprong Limburgse Van den Heuvel een verenigingsprofessional op het vlak van beleid, communicatie en organisatie. Met de benoeming van Van den Heuvel kiest LTO bewust voor vernieuwing in lijn met de ingezette moderniseringskoers van de organisatie.

Curriculum

Tot voor kort was de nieuwe directeur van LTO 5 jaar manager beleid & communicatie van brancheorganisatie VBO Makelaar. Eerder was hij dagelijks bestuurslid politiek & internationaal van de jongerenorganisatie van het CDA. Hij volgde de opleidingen in geschiedenis, theologie en politiek.