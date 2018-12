GroenLinks zoekt fondsen voor veranderende veenweideboer

GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet heeft een initiatiefnota ingediend over de aanpak van veen in Nederland.

GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet is bijna vergroeid met de veenweide. Ze woont er middenin. Ze pakt haar verrekijker om in de verte in de weilanden een vos te ontwaren. Als ze het dier in het vizier heeft zegt ze: “Het is alsof je een hond ziet lopen. Prachtig.”

Toen Bromet dit jaar in het parlement kwam gaf ze zichzelf de opdracht overzicht te brengen in alles wat er speelt op het gebied van de veenweide. De steeds voortschrijdende bodemdaling waardoor de landbouw wordt bemoeilijkt, de uitstoot van broeikasgassen uit het veen, en de teruglopende biodiversiteit. “Het een is niet belangrijker dan het andere”, zegt ze. “Je moet het in samenhang zien.”

Initiatiefnota veenweide

Een aantal elementen uit de initiatiefnota, die maandag officieel gepubliceerd is ter consultatie:

Met ingang van 2020 moet de kerende grondbewerking op veengrond worden verboden, om verdergaande uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. Bromet: “Dat lijkt me een zinnige maatregel, hoewel ik begrijp dat dat lastig kan zijn voor boeren die mais op eigen grond willen telen. Ik ben benieuwd welke reacties daarop komen en welke argumenten er zijn om dat verbod niet in te stellen, of later.”

Er moeten (Europese) fondsen komen, waardoor boeren worden schadeloos gesteld. Bromet: “Ik hoor wel van boeren dat ze niet bij de overheid aan het infuus willen liggen. Aan de andere kant zijn al heel veel boeren voor hun inkomen afhankelijk van collectieve middelen. Hoe dan ook wil ik niet dat we tegen de boeren zeggen: u heeft honderd jaren op de veenweide geboerd, u hebt uw kans gehad en donder nu maar op. Wij komen op voor mensen in de knel, ook als dat boeren zijn.”

Het rijk moet voortouw nemen bij het nemen van maatregelen, het liefst onder verantwoordelijkheid van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Bromet: “Dat lijkt me het meest logische omdat de implicaties voor de agrarische sector toch het grootst zijn.”

Het waterpeil onder het maaiveld mag in 2030 maximaal 60 centimeter zijn met een gemiddelde drooglegging van 35 centimeter onder het maaiveld in 2050 als doel. Bromet: “Verhogen van het waterpeil voorkomt de uitstoot van broeikasgassen; en het is ook goed voor weidevogels, die hebben natte voeten nodig.”

Langjarig gecoördineerd onderzoek

Bromet bepleit langjarig gecoördineerd onderzoek naar onderwaterdrainage, alternatieve (natte) teelten en de effecten daarvan op natuur, biodiversiteit, waterbeheer en het behoud van veen. Daarnaast wil ze dat ook onderzoek wordt gedaan naar de bedrijfseconomische aspecten van de natte landbouw.

“Eind januari houd ik een symposium over dit onderwerp. Ondertussen praat ik onder andere met natuurorganisaties en boeren over mijn ideeën. En iedereen kan natuurlijk via de consultatie meepraten, voordat we dit in de Kamer en met de minister gaan bespreken.”