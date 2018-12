Fryslan heeft ton beschikbaar voor weidevogels

De provincie Fryslân heeft € 100.000 subsidie beschikbaar voor boeren die hun land willen vernatten ten behoeve van weidevogels.

Dat maakte de provincie dinsdag bekend. Boeren kunnen deze subsidie aanvragen via de collectieven van agrarisch natuurbeheer. De collectieven bepalen waar en welke maatregelen effectief zijn voor weidevogels en hoevel subsidie de boeren ontvangen.

Combineren van maatregelen

Het combineren van verschillende maatregelen, zoals vernatting en een later maaimoment kiezen, is volgens de provincie extra effectief. Voor het verhogen van het waterpeil is de beschikbare subsidie € 100 per hectare. Voor het creëren van plas-drasgebied is de hoogte van de subsidie afhankelijk van de periode dat het land onder water staat. Aanvragen kan vanaf 10 december tot 22 januari 2019.