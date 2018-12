Europese Commissie: onder voorwaarden ruimte bieden aan knelgeval

Nederland mag van de Europese Commissie in het fosfaatrechtenstelsel ruimte bieden aan probleemgevallen, zolang het totaal aantal rechten maar onder het fosfaatplafond blijft.

Dat blijkt uit beantwoording van Margrethe Vestager, Eurocommissaris van Mededinging op vragen van Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik (CDA).

De Europese Commissie legt de verantwoordelijkheid van de verdeling van fosfaatrechten volledig in handen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Het is aan Nederland of het aantal toegewezen rechten verder onder het plafond moet worden gebracht om zo een buffer te hebben om onverwachte probleemgevallen op te lossen, schrijft Vestager.

Het fosfaatrechtensysteem biedt de Nederlandse autoriteiten de mogelijkheid onvoorziene probleemgevallen aan te pakken

Margrethe Vestager, Eurocommissaris van Mededinging

Ze geeft aan dat er in het systeem wel ruimte is voor tegemoetkoming aan knelgevallen. “Het systeem biedt de Nederlandse autoriteiten de mogelijkheid om onvoorziene probleemgevallen aan te pakken, zoals landbouwbedrijven die in nieuwe stallen hebben geïnvesteerd maar op 2 juli 2015 niet voldoende melkvee hadden. Nederland kan de nodige emissierechten toewijzen om aan de behoeften van dergelijke landbouwbedrijven tegemoet te komen, zolang het totale aantal emissierechten onder het goedgekeurde plafond blijft”, aldus Vestager.

Ook fosfaatrechten voor niet-melkveebedrijven

Het verlenen van fosfaatrechten aan niet-melkveebedrijven is toegestaan, blijkt uit de antwoorden. Vestager schrijft dat ze begrijpt dat de Nederlandse regering heeft besloten om fosfaatrechten niet alleen aan melkveebedrijven te geven, maar ook aan bedrijven met jongvee en kalveren die bestemd zijn voor de melkveehouderij of bestemd zijn om een kalf te krijgen. Daarmee onderschrijft de Commissie het Nederlandse standpunt en weerlegt ze de visie van Innovatief uit de Knel, die op basis van Brusselse bronnen stelt dat deze bedrijven geen fosfaatrechten mogen krijgen.

LNV heeft in Brussel aangegeven bereid te zijn om rechten in te trekken om ervoor te zorgen dat het aantal uitgegeven fosfaatrechten onder het fosfaatplafond komt, laat Vestager weten.