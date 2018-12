Essent saneert asbest in ruil voor plaatsen zonnepanelen

Essent presenteert een oplossing voor boeren om hun asbestdaken gesaneerd te krijgen. Het energiebedrijf wil de asbestsanering voor zijn rekening nemen in ruil voor het plaatsen en exploiteren van zonnepanelen de komende 20 jaar.

Onder de slogan ‘Essent lost asbestprobleem op met zonnepanelen’ komt het energiebedrijf donderdag 13 december naar buiten met het initiatief onder de naam Dakvrienden.

Overigens zal maar een klein percentage van boeren met asbestdaken uiteindelijk gebruik kunnen maken van het aanbod van Essent. Het bedrijf richt zich op een beperkt deel van alle asbestdaken.

Verbod op asbestdaken vanaf eind 2024

Essent wil met deze aanpak bereiken dat bedrijven in een klap aan het toekomstige asbestdakenverbod – dat vanaf eind 2024 van kracht wordt – zullen voldoen. 80% van de 68 miljoen vierkante meter aan asbestdaken in Nederland ligt op daken van agrarische bedrijven. Essent wil naar eigen zeggen op deze manier boeren helpen met het verduurzamen van Nederland, zonder dat ze zelf iets te hoeven te investeren en te doen.

Boer krijgt geen korting op stroomprijs

Essent financiert en regelt de vervanging van het asbestdak door een nieuw dak en de eigenaren stellen hun dak ter beschikking voor de opwekking van groene stroom, voor een looptijd van 20 jaar. Daarna worden de boeren eigenaar van de zonnepanelen op hun daken. Tijdens die 20 jaar betalen boeren de reguliere stroomprijs, ze krijgen geen korting.

Manegehouder Lei is de eerste zogenoemde DakVriend van Essent. Lees verder onder de video

Essent wil 2,5 miljoen vierkante meter asbestdak aanpakken

Overigens heeft Essent niet de pretentie het complete asbestprobleem alleen op te lossen, zoals hun slogan min of meer suggereert. Het bedrijf is voornemens om tot en met 2024 zo’n 3,5% van het totale aantal daken gesaneerd te hebben. “Dat percentage klinkt als weinig, maar het gaat dan altijd nog om 2,5 miljoen vierkante meters dak die we gaan aanpakken”, zegt een Essent-woordvoerder.

“Komend jaar hopen we de eerste 150.000 vierkante meter aan asbestdak vervangen te hebben, daar liggen dan naar schatting 75.000 zonnepanelen op.” Volgens Essent biedt het totale oppervlak aan agrarische asbestdaken ruimte voor 17 miljoen zonnepanelen.

Voorwaarde: minimaal 800 vierkante meter asbestdak

Om mee te kunnen doen met het asbestproject van Essent kunnen boeren zich aanmelden op de site van het energiebedrijf. Als ondergrens stelt Essent dat het dak minimaal 800 vierkante meter moet zijn, daarnaast moet het ook goed op de zon liggen (zuid, zuid-oost of zuid-west).

“Ook minder goed liggende daken willen we wel saneren in het kader van ‘een meter voor een meter’”, zegt Steenbergen. “Dat wil zeggen dat we in zo’n geval elders op een geschikt dak op het erf van dezelfde eigenaar de zonnepanelen zullen installeren.”

SDE+-subsidie noodzakelijk voor Essent

Essent wil niet exact ingaan op hun verdienmodel, maar door de opbrengst van de zonnepanelen over 20 jaar in combinatie met de SDE+-subsidie is het volgens de woordvoerder een werkbaar model. De Essent-woordvoerder: “Die SDE+-subsidie is wel absoluut noodzakelijk om het voor ons rendabel te maken. Daar kunnen we niet zonder.”

Overigens is het asbestdakenproject van Essent niet uitsluitend bedoeld voor boeren, ook andersoortige bedrijven met asbestdaken kunnen zich melden.