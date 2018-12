Eerste wolf vestigt zich op de Veluwe

De wolf is bezig aan een opmars in Europa. Ook in Nederland zijn meer wolven gesignaleerd. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Wageningen Environmental Research.

In totaal zijn er dit jaar 10 verschillende wolven in ons land waargenomen, waarvan 6 wijfjes en 4 mannetjes.

Dat is vastgesteld via genetisch onderzoek op basis van monsters van aangevallen schapen en op keutels verzameld door Wolven in Nederland en Staatsbosbeheer. Als een wolf langere tijd in hetzelfde gebied verblijft, markeert het dier zijn gebied door keutels in het zicht te leggen. Het monitoren van de aanwezigheid van een wolf is belangrijk, want als een wolf minimaal 6 maanden in een gebied leeft, wordt officieel gesproken van een territorium.

Eind januari zekerheid over vestiging wolven

Nadat deze zomer wolvenkeutels zijn gevonden op de Veluwe bij Apeldoorn zijn daar camera’s geplaatst om het dier goed te kunnen volgen. Het gaat om een wijfje, dat zich daar nu lijkt te vestigen want ze zit er al bijna een halfjaar. “Het heeft er alle schijn van, maar eind januari weten we het zeker”, zegt woordvoerder Maurice La Haye van Wolven in Nederland, een platform van natuurorganisaties dat streeft naar conflictarm samenleven met wolven.

Hoewel deze wolf in Drenthe en Overijssel nog schapen aanviel is haar DNA sinds ze op de Veluwe zit niet gevonden op gewonde schapen. “Aannemelijk is dat ze uitsluitend wilde dieren eet. Dit onderstreept het belang van goede monitoring”, zegt Hugh Jansman, ecoloog van Wageningen Evironmental Research.

Protocol voor ‘probleemwolven’

De wolf is een beschermde diersoort. Om zich op de komst van dit wilde dier voor te bereiden is er een Interprovinciaal Wolvenplan van de Nederlandse provincies, die verantwoordelijk zijn voor het beleid voor de wolf. Ook gaan de provincies over vergoedingen van onder meer landbouwschade. Uit het concept Wolvenplan blijkt dat in ieder geval de komende 3 jaar de schade door wolven wordt vergoed voor zowel bedrijfsmatige als hobbydierhouders.

Er is ook een protocol voor zogenoemde ‘probleemwolven’. Dat zijn wolven, die zich richten op vee en/of zich opvallend gedragen tegenover de mens. Voor criteria is gekeken naar Duitsland, waar de wolf al langer voorkomt.