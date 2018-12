EU-landbouwbeleid: meepraatsessies voor boeren

Boeren krijgen de mogelijkheid mee te praten over de invulling van het nationaal strategisch plan. In dat plan geeft Nederland een eigen invulling aan de doelen van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, wil vanaf volgend voorjaar bijeenkomsten organiseren waarin boeren hun zegje kunnen doen over de nationale invulling. “Dat worden geen bijeenkomsten waarin de boeren alleen een duimpje kunnen opsteken of niet”, aldus Schouten dinsdagavond 11 december in een overleg met de Tweede Kamer.

Minister al in gesprek met provincies

De minister is al in gesprek met de provincies over de nieuwe invulling van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid na 2020. De Kamer wil daarover geïnformeerd blijven, ook als de minister en de provincies niet op één lijn komen.

VVD-Kamerlid Helma Lodders wil dat de minister de Kamer uitvoerig blijft informeren over de voortgang van de besprekingen in Europa. Ze maakt zich zorgen over de antwoorden die de minister geeft tijdens landbouwraden. Tijdens de landbouwraad is het gebruikelijk dat de voorzitter een aantal vragen stelt, gericht op een bepaald onderdeel van de commissievoorstellen.

Schouten zegt dat ze die antwoorden altijd geeft in lijn met wat het kabinet eerder aan de Tweede Kamer heeft gemeld. Lodders nam daar woensdagochtend 12 december vooralsnog genoegen mee. “Maar we blijven haar kritisch volgen.”