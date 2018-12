Cumela: groot probleem voor komend mestseizoen

Over 2 maanden begint het nieuwe mestseizoen en er is nog geen alternatief op het verbod op de sleepvoetbemester op klei en veen.

“We kunnen dus wel spreken van een groot probleem, omdat er geen tijd is om een alternatief op de markt te zetten”, zegt Hans Verkerk van brancheorganisatie Cumela.

“Een half jaar geleden zijn er prestatiekenmerken voor borgingsapparatuur voor de nieuwe regelgeving ingeleverd in Den Haag. Fabrikanten van machines willen eerst weten waar zij precies aan moeten voldoen voordat zij een product gaan ontwikkelen. Dan moet het eerst nog worden getest in de praktijk en worden goedgekeurd. Pas daarna mag er worden gebouwd.”

Geen tijd

Verkerk: “De minister heeft wel een verbod ingesteld, maar er zijn geen eisen waaraan moet worden voldaan. We kunnen dus wel zeggen dat er een groot probleem is, want over ruim 2 maanden begint het mestseizoen. Tot die tijd is er geen alternatief, want er is veel te weinig tijd om alle eerdergenoemde processen te doorlopen. Kortom, er is geen tijd meer om een alternatief op de markt te zetten voor het aankomende mestseizoen.”

Onduidelijkheid

Vanwege het verbod op de bovengrondse sleepvoet (mits verdund) zijn veehouders en loonwerkers op zoek naar alternatieven om mest uit te rijden. Het is nog steeds onduidelijk hoe deze nieuwe regelgeving geborgd gaat worden en welke installaties hiervoor zijn toegestaan.