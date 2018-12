CDA, VVD en D66 willen aanpassing octrooiverdrag

Het Europees Octrooiverdrag moet worden aangepast om te voorkomen dat er alsnog patent op planten kan worden afgegeven.

Kamerleden van VVD, CDA en D66 willen van minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) weten welke actie zij onderneemt om het Europees Octrooibureua tot inkeer te brengen.

Regel teruggedraaid

De Technische Kamer van Beroep van het Europees Octrooibureau besloot begin december om de regel terug te draaien, dat er geen patent op natuurlijke eigenschappen van planten kan worden verleend.

‘Erg ongelukkige beslissing’

Schouten heeft eerder in de Tweede Kamer aangegeven dat zij de beslissing van het EOB erg ongelukkig vindt. Ze wil samen met haar Europese collegaministers actie ondernemen. Het Europees Octrooiverdrag is geen EU-regelgeving. Voor aanpassing is de medewerking van meer aangesloten landen nodig. Volgens CDA, D66 en VVD lijkt aanpassing van het verdrag de enig duurzame oplossing. Eerdere pogingen om klaarheid te brengen, onder andere via een interpretatieve verklaring van de Europese Commissie, hebben geen stand gehouden.

Schriftelijke toelichting niet openbaar

De uitspraak van het EOB is mondeling gedaan. De schriftelijke toelichting, waar Kamerleden om vragen, is nog niet openbaar gemaakt. Die wordt in de loop van volgende maand verwacht.

Steun aan Kamervragen

Organisaties op gebied van de plantenteelt hebben via een persbericht hun steun gegeven aan de Kamervragen. Plantum, Bionext, VBN, LTO, LTO Glaskracht, NFO, KAVB, GroentenFruit Huis, BO Akkerbouw en NAO zeggen dat het goed is “om te merken dat ook de Nederlandse politiek nog steeds zeer bezorgd is over de gang van zaken die zeer relevant is voor de Nederlandse veredelings- en land- en tuinbouwsector.”