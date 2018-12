Boeren vrezen voortbestaan in bevingsgebieden

Dat meldt voorzitter Rein Munniksma van de Agrarische Tafel in een rapport dat gisteren is gepresenteerd. Boeren moeten verder met hun bedrijf, maar tegelijkertijd wordt schade niet opgelost en blijft het risico op bevingen bestaan volgens Munniksma. Het veiligheidsgevoel van boeren heeft een flinke deuk opgelopen.

Boeren met aardbevingsschade moeten sneller en beter geholpen worden, zo luidt het belangrijkste advies van de Agrarische Tafel. Agrarische bedrijven met schade moeten meteen individueel onderzocht worden volgens Munniksma. “Dan blijft de boer niet in onzekerheid of zijn bedrijf versterking nodig heeft en kunnen er bovendien gelijk meters gemaakt worden.”

Adviesrapport van de Agrarische Tafel

De Agrarische Tafel werd ingesteld op verzoek van de agrarische sector in Groningen om voor het einde van het jaar met een advies te komen over schadeafhandeling, de versterkingsoperatie en het toekomst van boeren. De Agrarische Tafel bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende belangenorganisaties uit de agrarische sector en maatschappelijke organisaties. Zij hebben in de periode van oktober tot en met december 2018 samen met Rijk, provincie en gemeenten gesproken over schade, versterking en de toekomst voor boeren. Het resultaat is een adviesrapport met concrete aanbevelingen, waarvan het versnellen van schadeafhandelingen de belangrijkste op de korte termijn is.