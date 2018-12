AgriTop 50: Swinkels blijft aan de top publiekspeiling

De koning van de kalfsvleesindustrie heeft opnieuw de meeste stemmen gekregen in de publiekspeiling die in het kader van de jaarlijkse AgriTop 50 is gehouden.

Met afstand is Henny Swinkels gekroond tot de persoon die over het afgelopen jaar de meeste waardering krijgt van de lezers van Boerderij. Slim gebruik van netwerk Swinkels weet als geen ander hoe hij zijn netwerk moet gebruiken om stemmen te vergaren. Wat dat betreft kunnen Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema en de Haagse politici nog veel van hem leren. Al heel wat jaren sleept Swinkels de meeste stemmen in de wacht. Dit jaar kreeg landbouwminister Carola Schouten niet zo heel veel minder stemmen, maar Swinkels werd in driekwart van de stemmen op nummer 1 gezet, terwijl de stemmen op Schouten waren verdeeld over de posities 1 tot en met 5. Europees stemmenkanon Louise Fresco van Wageningen UR werd het meest genoemd op de plaatsen 3 en 4 en behaalde daarmee in de publiekspeiling dan ook een derde plaats. Zij eindigde voor Europees stemmenkanon Annie Schreijer-Pierik en Europarlementariër en melkveehouder Jan Huitema. Vlak achter de Haagse politici Geurts en Lodders staat Jan Anker van A-ware, die op dit moment veel meer waardering oogst dan de topmensen van FrieslandCampina.