AgriTop 50: Frans Keurentjes meest invloedrijk

Wie weegt het zwaarst in de Nederlandse agribusiness? Bekijk hier de volledige AgriTop 50.

De eer valt dit jaar te beurt aan Frans Keurentjes (61), voorzitter van de coöperatie en raad van commissarissen van FrieslandCampina. Zijn naam prijkt bovenaan de AgriTop 50, de ranglijst van meest invloedrijke personen die de redactie van Boerderij ieder jaar samenstelt.

Vlaggenschip van de Nederlandse agro- en foodsector

Keurentjes heeft zijn stempel gedrukt op het bedrijf dat nog altijd geldt als het vlaggenschip van de Nederlandse agro- en foodsector. In zijn tweede jaar als voorzitter loodste hij een nieuw melkplan door de ledenraad. Een fundamentele koerswijziging, want de coöperatie accepteert niet meer alle melk van de leden, maar stelt voorwaarden door middel van kwaliteitsprogramma‘s.

Veel invloed achter de schermen

De tweede plaats wordt ingenomen door Ruud Huirne, tot 1 januari directeur Food&Agri van Rabobank Nederland. De derde plek is voor LTO-voorzitter Marc Calon. De nummers 2 en 3 treden niet heel veel in de publiciteit, maar oefenen achter de schermen invloed uit.

In de publiekspeiling eindigt Henny Swinkels, directeur corporate affairs van VanDrie Group, bovenaan. In de lijst zelf staat hij op een verdienstelijke vijfde plek, vlak achter minister Carola Schouten van LNV. Zij kwam wel veruit het vaakst in het nieuws, maar liep forse reputatieschade op door de I&R-affaire. Ook de verre van vlekkeloze invoering van de fosfaatrechten komt haar notering niet ten goede.

13 nieuwkomers

De lijst telt 13 nieuwkomers. Opmerkelijk is plaats 19 voor de 29-jarige Chayenne Wiskerke van het gelijknamige uienverwerkingsbedrijf in het Zeeuwse Kruiningen. De 2 nieuwe Vion-topmannen Theo Koekkoek en Ronald Lotgerink opereren in deze lijst nog in het achterveld. Ook de landbouwpolitici zitten dit jaar weer in de staart van de lijst.

De AgriTop 50 telt slechts 9 vrouwen, 2 minder dan vorig jaar. 2 vroegere lijstaanvoerders komen nu niet meer voor: Aalt Dijkhuizen en Cees Veerman. Ook de ooit hooggeplaatste Marianne Thieme is dit jaar uit beeld.