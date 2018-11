Voedingscentrum wil vleesconsumptie bij mannen halveren

Het Voedingscentrum lanceert een voedingscampagne die mannen moet motiveren minder vlees te gaan eten.

De campagne ‘Er is meer dan vlees’ moet mannen aanmoedigen om hun vleesconsumptie te halveren. In de campagne is aandacht voor alternatieven voor vlees, zoals peulvruchten, noten en ei. Deze alternatieven leveren volgens het Voedingscentrum winst op voor het milieu en voor de gezondheid.

Niet meer dan 500 gram per week

Volgens de Schijf van Vijf, waarin het voedingsadvies wordt gegeven, moet een volwassene niet meer dan 500 gram vlees per week eten, waarvan maximaal 300 gram rood vlees zoals rund- en varkensvlees. “Mannen kunnen gemiddeld zeker 400 gram minder vlees eten per week”, zegt Corné van Dooren, expert duurzaam eten bij het Voedingscentrum. Voor vrouwen is dit ongeveer 100 gram.

Uit onderzoek blijkt dat bijna de helft van de Nederlanders al probeert minder vlees te eten. Dat biedt kansen

Zij kiezen al vaker voor een maaltijd of boterham zonder vlees. “Uit onderzoek blijkt dat bijna de helft van de Nederlanders al probeert minder vlees te eten. Dat biedt kansen.”

Gezondheidswinst

Volgens het Voedingscentrum levert minder vlees eten gezondheidswinst. “Vooral minder bewerkt en rood vlees eten is gunstig. Je verlaagt zo het risico op ziekten als kanker, diabetes type 2 en op een beroerte”, aldus Van Dooren.

De overheidsinstellingen als het Voedingscentrum en RIVM leggen de link tussen ziekten en vleesconsumptie wel heel makkelijk, terwijl het gewoon een gezond product is dat in een gezond voedingspatroon past

COV is bezorgd

De Centrale Organisatie voor de Vleessector, COV is bezorgd over de koers van het Voedingscentrum. “Het beleid richt zich steeds meer op de duurzaamheidsagenda, in plaats van de oorspronkelijke taak van het Voedingscentrum om informatie te geven over voedingsmiddelen en hun voedingswaarde. Vlees blijft een gezond product met belangrijke voedingswaarden en bouwstoffen voor het menselijk lichaam. De overheidsinstellingen als het Voedingscentrum en RIVM leggen de link tussen ziekten en vleesconsumptie wel heel makkelijk, terwijl het gewoon een gezond product is dat in een gezond voedingspatroon past”, aldus een woordvoerder van COV.

Het Voedingscentrum moet vanuit de overheid consumenten helpen bij het maken van een gezonde, veilige en meer duurzame voedselkeuze.