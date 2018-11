Veehouder moet bodemonderzoek laten uitvoeren

Een veehouder uit het Brabantse Oud Gastel hangt een dwangsom boven het hoofd als hij blijft weigeren om een bodemonderzoek op zijn voormalig bedrijf te laten uitvoeren.

Het vleesveebedrijf ligt op het voorkeurstracé van de 380 Kv-lijn van Rilland naar Tilburg. De kans is aanwezig dat het bedrijf wordt uitgekocht door TenneT. Een belangrijke reden voor het bodemonderzoek is dat op het terrein zich in het verleden onder meer een dieselopslag bevond.

Bodemkwaliteit

Nadat de eigenaar zijn bedrijf stopzette, moest hij op last van de omgevingsdienst binnen 6 maanden een rapport met de resultaten van een onderzoek naar de bodemkwaliteit overleggen. Omdat hij daar niet aan voldeed legde het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge – waar Oud Gastel onder valt – de veehouder een last onder dwangsom op. De veehouder heeft vervolgens bezwaar aangetekend bij de bezwaar- en beroepscommissie tegen deze dwangsom. De commissie heeft zijn bezwaar echter ongegrond verklaard. De dwangsom blijft daardoor van kracht, het bodemonderzoek moet er komen.

Tracé nog niet definitief

Overigens is het nog niet zeker dat de hoogspanningslijn via het perceel van het vleesveebedrijf in Oud Gastel zal gaan lopen. Het definitieve tracé van de nieuwe verbinding moet nog worden bepaald door minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. Dat besluit wordt in het voorjaar van 2019 verwacht.