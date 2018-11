Toegevoegde waarde landbouw 3,2% lager door droogte

Door de extreem droge zomer is de zogeheten toegevoegde waarde van de landbouwsector gedaald.

De toegevoegde waarde van de landbouwsector is in het derde kwartaal van 2018 3,2% lager dan in dezelfde periode in 2017. Deze daling is volgens CBS-econoom Peter Hein van Mulligen toe te schrijven aan de droge zomer. Ook in het tweede kwartaal van dit jaar waren de effecten van de droogte al te zien in de opbrengstencijfers van de landbouw, maar zelfs tegenover het 2e kwartaal is de daling fors, 2,1%.

Akkerbouwbedrijven en groentelers

De eerder gepubliceerde oogstramingen lieten dit beeld ook al zien. “Vooral akkerbouwbedrijven en groentetelers hebben veel minder toegevoegde waarde kunnen genereren”, weet Van Mulligen. De opbrengsten van boeren die uien, aardappelen, broccoli en komkommer telen, hebben de hardste klappen gekregen, weet de econoom. Exacte cijfers heeft het CBS nog niet. “Veehouderijen creëerden wel iets meer toegevoegde waarde, maar dit is maar een klein plusje”, aldus de econoom. De hogere voerprijzen zijn een verklaring voor de geringe extra opbrengsten.

De toegevoegde waarde wordt berekend door de opbrengsten van bedrijven in een sector, te verminderen met de gemaakte kosten uit andere bedrijfstakken. Arbeidskosten op een boerenbedrijf maken ook deel uit van de toegevoegde waarde.